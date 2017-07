Chi vuole essere astronauta #3

MULTIMEDIA – Continua il nostro approfondimento su come diventare astronauti con la terza e ultima puntata della serie. Vi consigliamo, prima di procedere, di recuperare le puntate precedenti nelle quali abbiamo parlato della candidatura, qui, e dell’addestramento sulla Terra, qui.

Finito il periodo di addestramento, l’astronauta comincia a vivere il sogno per cui per tanti anni ha studiato e si è allenato: il viaggio e la permanenza nello Spazio. La partenza è vicina e l’astronauta non vede l’ora di mettere piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. Qui, come in nessun altro posto al mondo, l’astronauta gode di una posizione privilegiata per studiare la Terra. Ma cosa fa esattamente nella ISS?

