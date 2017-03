Schiachimismo e cenere volante

IL PARCO DELLE BUFALE – Per alcuni anni il fisico J. Marvin Herndon, proprietario della Transdyne Corp., ha pubblicato teorie insolite su riviste peer-reviewed, finché alcuni peer-reviewer si sono accorti della sua creatività. Da allora reinventa la geofisica e l’astrofisica su arXiv con tesi rivoluzionarie, purtroppo boicottate dal “lato oscuro della scienza”. Quest’estate ha aggirato il boicottaggio comprandosi articoli di bio-chimica sull’International Journal of Environmental Research and Public Health e su Current Science, un suo fornitore abituale (nota 1), e un comunicato stampa su PS Newswire. Le sue tesi sulle “scie chimiche” nella città dove vive e lavora e in India, hanno così raggiunto un pubblico più vasto, il successo presso i marcianò non si è fatto attendere.

L’incipit del primo articolo è autobiografico:

Nella primavera del 2014, l’autore ha iniziato ad accorgersi che aerei cisterna producevano molto spesso scie bianche nel cielo azzurro senza nuvole sopra San Diego, California. Lo spruzzo di aerosol avveniva con frequenza crescente e qui era un fenomeno relativamente nuovo. L’aria calda e secca sopra San Diego non porta alla formazione di scie aeree, che sono un condensato di ghiaccio. Nel novembre 2014, gli aerei cisterna erano attivi ogni giorno…

Ancora più di notte, al punto che al mattino J.M. Herdon si sveglia in una città avvolta da una nebbia lattescente e/o marrone e fa una scoperta che ribalta le conoscenze sul ciclo idrologico: l’aria calda impedisce all’acqua di evaporare dal mare antistante.

Le altre scoperte sono ancora più fondamentali. Con grafici ribaltati e fotografie di cui varia le date a piacere, l’autore paragona la concentrazione di elementi tossici trovata su siti sciachimisti. Quella della cenere volante, più elevata del dovuto, gli consente di

dimostrare che la cenere tossica prodotta dalla combustione del carbone è molto probabilmente il particolato, trasformato in aerosol, più spruzzato dagli aerei-cisterna per la geo-ingegneria, la modificazione del clima e del tempo meteorologico, e di descrivere le sue molteplici conseguenze per la sanità pubblica.

Questa cenere causa, sostiene l’autore, Alzheimer, Parkinson, autismo e altre “turbe neurologiche” che non esistevano fino alla primavera del 2014 e/o agli aerei-cisterna, così come non esistevano il fuoco e la cenere da combustibili fossili e non.

Current Science è il bimensile dell’Accademia indiana delle scienze, pubblicato dall’Università d Bangalore, famoso nel mondo per le “ricerche” in astrologia e in Italia per il supplemento sui progressi della fusione fredda, mentre l’International Journal of Environmental Research and Public Health è la rivista di un predone cinese con indirizzo svizzero. Per le statistiche e i grafici herndoniani, si rimanda alla puntigliosa analisi di Metabunk .

