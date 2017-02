Le auto a guida autonoma, tra sicurezza e nuove normative

Da questa breve cronistoria risulta evidente che negli Stati Uniti sia le istituzioni che i soggetti privati stanno già provando a convergere su una regolamentazione che consenta, una volta raggiunta la maturità tecnologica, di immettere sul mercato veicoli innovativi ma, allo stesso tempo, sicuri. Perchè tanto interesse? Per quale motivo Google sta cercando di fare di tutto per rivoluzionare il mercato dell’auto, sottraendo di fatto al conducente umano l’incombenza, e la responsabilità, della guida?

Secondo John Baruch, ricercatore dell’Artificial Intelligence Research Group all’Università di Bradford, il vero scopo di Google è fare che in modo che le persone abbiano più tempo. In parole povere, Google non si accontenta di venderci un’auto: vuole venderci anche la possibilità di avere le mani e la testa libere di navigare sui siti ed acquistare a più non posso mentre siamo in auto. Cosa impossibile se, per ore e ore, siamo costretti ad inveire nel traffico o percorrere chilometri di autostrada per tornare a casa o andare a fare la spesa all’ipermercato.