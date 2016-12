Continua la saga delle cure alla spirulina

IL PARCO DELLE BUFALE – Nel 2013 in veste di Presidente del sito web Natural Pharma, il sociologo di Bitonto e “psicologo di Borsa” Stefano Calamita annunciava all’Italia e in questa rubrica l’imminente pubblicazione dei risultati di esperimenti clinici che avrebbero dimostrato l’efficacia dell’Abamav, l’integratore alimentare a base di alga spirulina che vendeva online da tempo, sebbene non fosse approvato per uso medico. Il sito riportava all’epoca (la traduzione è nostra):

Come curare l’HIV grazie all’applicazione di ABAMAV® Abbiamo prove sufficienti del fatto che una composizione speciale di ABAMAV curi la malaria in sole cinque ore (per endovena) o in una settimana (in gocce) al 100%. Siamo i primi e GLI UNICI AL MONDO AD AVERE QUESTA SOLUZIONE PERMANENTE, questa cura semplice, PERMANENTE, naturale, rivoluzionaria PER GUARIRE DALL’HPV! Niente più vaccino! L’HPV (papillomavirus umano) è curabile in soli 5 giorni. Non c’è più bisogno di laser. Solo uno spray e un po’ di cotone. Guarigione al 100%. Siamo i primi al mondo con questa cura semplice, naturale, rivoluzionaria!

I lettori saranno felici di apprendere che da allora l’Abamav, sempre privo di autorizzazione, ha curato anche Ebola, e che su Facebook Stefano Calamita ha condiviso fieramente questa lettera:

“Queste sono soddisfazioni immense”, commentava sul social network un amico di Calamita. Come dargli torto?

Il Parlamento del Mediterraneo (1) è il sito web di cui Natural Pharma è “partner“, che raccomanda”l’acqua magnetizzata” per curare innumerevoli disturbi mentre su Twitter il suo Presidente promuove anche altre panacee.

L'incredibile potere dell'acqua di acquisire informazioni e guarire https://t.co/f05JG4dwiK — aurelio punzo (@aureliusprimus) August 11, 2015

Se il generoso dono di Calamita all’anonima “charity” ricorda quello dell’ambasciatore Manini al governo della Liberia, Aurelio Punzo ricorda il presidente di un altro Parlamento che si firmava modestamente e cristianamente

Sua Beatitudine Monsignor Viktor Ivan Busà, metropolita e arcivescovo di Bialystok, presidente della Repubblica di Danzica e della Repubblica democratica di Bielorussia, Grande Khan di Tartaria e Mongolia Viktor Timur II

L’immensità delle soddisfazioni è proporzionale al prestigio del curriculum accademico, politico e religioso di Punzo e del suo lignaggio. Le cronache giudiziarie hanno parlato dei suoi rapporti con Adriana Tanzi Albi e con “l’avvocato svizzero” Gabrielle Baldar, coinvolti in un’indagine per frode. A suo dire, anche se all’autorità britannica è ignoto, è eperto di marketing e “CEO dell’Arp International Holding di Londra”. Al Parlamento Crociato dei Cavalieri Templari, è noto come

17. Ministro per i Rapporti con i Paesi Emergenti

Da qui in poi i lettori sono pregati di sospendere l’incredulità e di allontanare le bevande dal computer.

S.A.R.I. Don Aurelio Punzo di Romentino, Sovrano in nome e d’arme e Capo della Imperial Casa Latina dei Punzo Lopez di Romentino Principe dell’Impero Latino, Crux Meriti Ecclesiae Cattolica Ortodoxa Apostolica Assiro Caldea; Dux Regis Del Sacro Sovrano Militare Ordine Dinastico Monastico Templare “Mater Nazarena” Ministro Ecclesiastico della Chiesa Cattolica Ortodossa Assiro Caldea, Vice Presidente dei Medici Volontari nel Mondo, Commissario dell’Osservatorio Parlamentare Europeo per la Cultura. Docente di Storia del Regno delle due Sicilie presso la La Saint George University; Crux Meriti Ecclesiae Cattolica Ortodoxa Apostolica Assiro Caldea; Consigliere Aggiunto per la Cooperazione Internazionale del “CONSORZIO INTERNAZIONALE UNIVERSITÀ DEL MEDITERRANEO”; Coordinatore Area Mediterraneo Ist. Intern.Ricerche “SCUTUM” NEW YORK ; Coordinatore, Europa meridionale Ist. Intern. Ricerche; “TEMPLUM” USA; Componente il Senato Accademico “ACCADEMIA degli studi DI RUSSIA SANCTI NICOLAI”;Pro Rettore dell’Accademia Internazionale S.Anna e S. Gioacchino; Coordinatore, Europa meridionale “UNIONE DELLE CHIESE CRISTIANE BATTESIMALI”; Presidente della COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO “HOMO ET DEUS” V. Presidente Intern.le; Ass.Intern.le Onlus “MELIPOLIS MEDICI VOLONTARI NEL MONDO” ; Componente di importanti organismi internazionali di Scambio Commerciale e di Cooperazione Economica con i Paesi Latino, Nord Americani e Afro Asiatici Emergenti; V. Presidente Naz.le “CHAMBRE EUROPÉENNE DES EXPERTS” presso la Comunità Europea Bruxelles.

Responsabile Italia Meridionale “HUMANA DIMORA LOMELLINA”; V. Presidente onorario dell’ Istituto di Integrazione Culturale Europea “ROBERT SHUMAN” (sic) del Parlamento Europeo; Presidente Commissione prov.le PREMIO NAZIONALE “LIVIO TEMPESTA” V. Presidente Sindacato Naz.le Sindacato Confederazione delle Ass. Regionali; Segretario generale “SEGRETARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA IN AFRICA” ; Componente il Senato Accademico “Università Popolare Roma”; Coordinatore per la Puglia della “CONSULTA INTERNAZIONALE PER LA PACE”

Ai lettori giunti indenni in fondo all’elenco, la custode del Parco precisa di averci aggiunto i link a due istituzioni cui Don Aurelio non sembra appartenere. Informa i lettori di nome Leopoldo e non, che seguono con morbosa passione gli sviluppi delle energie alternative, della recente alleanza tra Calamita e Mehran Keshe, il Messia delle lattine Magrav, che tiene parcheggiata la propria astronave a propulsione antigravitazionale (2) a Bari-Palese, accanto alla sede del Parlamento del Mediterraneo.

Infine ringrazia lo sciachimista Ashtar Sheran di averle segnalato la lettera del Presidente Punzo.

Nota

(1) Da non confondere con l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, come sembra aver fatto un collega del Secolo XIX.

(2) Da non confondere con il Timore del Signore appartenente all’Ordine Crociato per la Colonizzazione Cristiana del Cosmo.

Leggi anche:

La spirulina scherzo ittico? 11 aprile 2013;

La spirulina scherzo ittico? Cont., 6 maggio 2013