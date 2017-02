I segreti del DNA in mostra a Roma

EVENTI – Se non avete ancora chiaro come è organizzato il nostro DNA all’interno di una cellula, potrete camminare in mezzo a un “bosco” dove al posto degli alberi ci sono i 23 cromosomi umani, e scoprire quali geni includono e quali funzioni hanno; se avete voglia di sperimentare le leggi dell’ereditarietà di Mendel, potrete farlo giocando con piante di piselli gialli e verdi; se – ma questa è solo per veri feticisti – siete curiosi di vedere da vicino il calco funerario della pecora Dolly, il primo animale clonato nella storia, e il vello di una sua gemella… beh, allora è il caso che facciate un giro alla mostra DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla genomica, al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al prossimo 18 giugno.

L’esposizione, a 150 anni dalla pubblicazione delle leggi di Mendel, ripercorre le varie tappe della genetica dagli esperimenti condotti dal frate agostiniano boemo, genio del tutto incompreso dai suoi contemporanei (persino da Darwin!), alle più recenti conquiste scientifiche relative all’epigenetica, la medicina personalizzata o la biologia sintetica, passando per la scoperta della molecola di DNA (è in esposizione la prima lastra a raggi X su cui, nel 1953, fu incisa l’impronta della struttura a doppia elica del DNA) e il Progetto Genoma.

Alla mostra sarà affiancata una serie di conferenze che si terranno ogni giovedì alle 18.30. Si comincia oggi, 16 febbraio, con il genetista Guido Barbujani, sulle origini e l’evoluzione dell’uomo, e si chiude il 18 giugno con l’esperta di scienza e diritto Maria Chiara Tallacchini, che affronterà il tema spinoso “brevettare la vita”. Inoltre, la settimana tra il 19 e il 23 aprile sarà dedicata al cinema di fantascienza in cui la genetica è protagonista, con la rassegna Schermi mutanti. Tra i film che verranno proiettati, a ingresso libero, sempre alle 20.00, nella sala cinema del Palazzo, segnaliamo Gattaca, il 20, Non lasciarmi, il 21, fino al superclassico Blade Runner, il 22, introdotti da genetisti e filosofi della scienza. Il programma completo lo trovate qui.

