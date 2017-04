EVENTI – Tra l’Expo incentrato sul cibo e il fiorire di talent e programmi dedicati alla cucina e ai cuochi si può ben dire che l’alimentazione è diventata uno degli argomenti più discussi in questi ultimi anni. Ora al cibo si è unita la scienza. Stiamo parlando del Food&Science Festival un evento di divulgazione scientifica che si terrà a Mantova dal 5 al 7 maggio prossimi.

I protagonisti del Festival che terrano panel e conferenze sono tantissimi. Da Luca Parmitano, astronauta italiano, che parteciperà alla conferenza “Il cibo ai confini dell’Universo, studiare l’alimentazione nello spazio per comprendere quella sulla Terra” a Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, personaggio televisivo e cuoco che, all’evento “Il cibo come identità e immagine”, racconterà la storia del rapporto tra l’uomo e il cibo.

Ci sono poi il nostro collaboratore Marco Boscolo, che parlerà di semi, la scienziata della SISSA Raffaella Rumiati e ancora nomi conosciuti come Luca Mercalli, Nina Fedoroff, Dario Bressanini e Iginio Massari.

Insomma, tre giorni intensi, che contano in tutto più di cento eventi, per raccontare il legame che esiste tra il cibo e la scienza: dalle più moderne innovazioni sulle tecniche di produzione alle grandi sfide di questo secolo come il cambiamento climatico o l’aumento demografico e alle loro implicazioni in termini di alimentazione.

