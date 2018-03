ClassiciRiscoperti: Frankenstein, o il moderno Prometeo. Con un’intervista a Chiara Valerio

STRANIMONDI – Sconfiggere la morte, spingendosi in un territorio che sconfina nel divino, un’utopia con conseguenze inimmaginabili: è la molla alla base del romanzo di Mary Shelley, di cui quest’anno ricorre il 200° anniversario dalla prima pubblicazione. Quella del dottor Victor Frankenstein e del Mostro che ha creato è una storia che da allora è stata raccontata moltissime volte, non solo da autori di fantascienza, perché è uno di quei miti moderni che si è incastonato nell’immaginario collettivo. Tra la quarantina di versioni cinematografiche (limitandosi a quelle distribuite in Italia), ci sono da ricordare almeno il Rocky Horror Picture Show (assieme al musical) e la versione del 1931 con la regia di James Whale, in cui il ruolo del mostro è affidato a Boris Karloff.

Il personaggio partorito da Mary Shelley è anche protagonista di un recente radiodramma andato in onda in venti(*) puntate all’interno di Radio3Scienza, il quotidiano di scienza di Radio3 RAI, dal titolo Frankenstein serial. La creatura ha ancora bisogno di amore. La storia vede protagonista Nina, figlia di una coppia che ha deciso di andare a vivere in campagna, che incontra la Creatura, che per l’ennesima volta torna a incarnare le scoperte della scienza (e le loro conseguenze) che spaventano l’umanità. In questa situazione di stampo fantastico fanno capolino esperti di scienza per cercare di dare risposte a cinque quesiti: alle piante dell’orto fa bene essere accarezzate?, si può svaccinarsi?, chi dà la patente di genitori?, l’universo è elettrico?, che fine farà l’isola di plastica? A scrivere le cinque puntate del radiodramma, interpretato da molte voci note di Radio3, sono stati Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. A quest’ultima abbiamo fatto qualche domanda.

Quali sono gli aspetti del personaggio o del romanzo che ti hanno mosso come autrice?

La sproporzione, la diversità, il pregiudizio, l’impossibilità che ha Frankenstein di andare oltre l’idea di sé stesso che gli occhi degli altri gli rimandano. D’altronde, Frankenstein viene prima del dottor Freud quindi la sua anima probabilmente somiglia di più allo sguardo degli altri che se fosse nato dopo Freud.

La serie è andata in onda all’interno di Radio3Scienza, un quotidiano di scienza appunto, e tu ti sei occupata spesso di rapporti tra fiction (chiamiamola così per semplicità) e scienza. Qui come hai lavorato? quali aspetti scientifici ti hanno colpito e ti hanno ispirato? Come li hai usati?