La Grande Piramide che concentra le onde radio

SCOPERTE – Non è solo la più grande piramide conosciuta. Insieme alle due sorelle minori, Chefren e Micerino, è tutto ciò che resta delle Sette Meraviglie del Mondo Antico. La Grande Piramide di Cheope, che svetta sopra tutte nella Piana di Giza, in Egitto, è uno dei monumenti più importanti al mondo, simbolo di una delle civiltà che hanno fatto la storia dell’uomo moderno.

Nonostante l’antichità, l’aura di energia che emana la Grande Piramide è a tutt’oggi molto intensa e apprezzata da tanti visitatori, che raramente restano indifferenti davanti a quel colosso ammantato di mistero, e in grado di suggestionare chiunque. Negli anni sono circolate diverse ipotesi e leggende sulle funzioni della struttura e sui suoi segreti, per spiegare il fenomeno della forte ‘energia’ che sprigiona la piramide.

La scienza non è rimasta indifferente e ha condotto una serie di ricerche, culminate con la scoperta appena pubblicata sul Journal of Applied Physics. Come si legge nell’articolo, firmato dai fisici della Itmo University a San Pietroburgo e del Laser Zentrum di Hannover, la Grande Piramide è in grado di accumulare energia elettromagnetica, sia nelle camere interne, sia al di sotto del suo basamento.



Le conclusioni sono state ottenute grazie a una modellizzazione teorica basata su calcoli matematici e principi fisici, che ha permesso di valutare il comportamento della struttura sottoposta a un tipo specifico di radiazione elettromagnetica, le onde radio. L’indagine compiuta va sotto il nome di analisi multipolare, che si basa sull’interazione tra un oggetto complesso e un campo elettromagnetico, e ha mostrato che una parte delle onde radio che interagiscono con la piramide vengono concentrate in zone specifiche del monumento: nelle camere interne e al di sotto del basamento.



Il fenomeno di concentrazione delle radiazioni elettromagnetiche è simile a quello prodotto oggigiorno dalle antenne paraboliche. Non sappiamo di preciso quale fosse lo scopo di questa funzione speciale della piramide per gli Egizi, ma la bella notizia è che anche noi potremo prendere spunto da questo inedito fenomeno per sviluppare tecnologie nuove.



La forma della Grande Piramide crea questo effetto di accumulo delle onde radio, che hanno una lunghezza d’onda tra 200 e 600 metri, quella giusta in rapporto alle dimensioni della piramide. Per ottenere un simile effetto con altri tipi di radiazione elettromagnetica, come quella luminosa, si potranno progettare nanoparticelle di forma piramidale in grado di concentrare la luce nel modo voluto, utili per il funzionamento di celle solari all’avanguardia.

“Scegliendo un materiale con proprietà elettromagnetiche adeguate possiamo ottenere nanoparticelle piramidali per l’applicazione pratica in nanosensori e celle solari efficaci”, annuncia Polina Kapitainova della ITMO University.

