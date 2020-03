Covid-19, risorse scientifiche online per il tempo libero

Questa pagina verrà tenuta aggiornata dalla redazione di OggiScienza; se fate parte di un museo, un ente o un’iniziativa scientifica di qualsiasi tipo che propone attività, materiali o altre risorse segnalatecele nei commenti con una piccola descrizione, oppure sui nostri canali social. Divideremo le iniziative italiane per regione, in modo da far conoscere a chi vive sul territorio realtà che magari, pur avendole vicine, ancora non aveva scoperto. In fondo all’articolo trovate anche la sezione dedicata a risorse estere, ad esempio piattaforme che propongono corsi online gratuiti. Grazie!

Nel frattempo, qui trovate tutti gli articoli che stiamo dedicando all’emergenza Covid-19

➡️ https://bit.ly/covid19oggiscienza

Campania

La Città della Scienza di Napoli ha lanciato La scienza a casa e sulla sua pagina Facebook pubblica video scientifici di divulgazione: scoprite come funziona la cromatografia su carta, come si fa a impermeabilizzare le superfici e molto altro.

Friuli Venezia Giulia

L’Area Marina Protetta di Miramare, Trieste, pubblica sul suo canale YouTube dei video tutorial destinati ai bambini per imparare a disegnare gli animali marini. Sulla loro pagina Facebook, quotidianamente troviamo l’identikit di una specie.

La Casa delle Farfalle, Bordano, chiede invece un aiuto: per chi pianificava una visita è possibile comunque acquistare online dei biglietti di ingresso e sostenere questa piccola realtà locale; i biglietti saranno utilizzabili fino all’autunno 2021.

Lazio

L’Associazione pontina di astronomia pubblica video a tema astronomico sul proprio canale YouTube in una maratona spaziale che inizia il 23 marzo. Qui il primo calendario.

Lombardia

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano, lancia Storie a porte chiuse: un appuntamento quotidiano per parlare di scienza, tecnologia, attualità, dietro le quinte, educazione informale, Leonardo da Vinci, spazio e astronomia.

Piemonte

Sul canale YouTube del Museo egizio di Torino lanciato il format “Le passeggiate del direttore”, dove il direttore del museo Christian Greco ci accompagna a scoprire le collezioni.

Trentino

Il MuSe, Museo delle scienze di Trento, ha riunito qui tutte le proprie risorse online – video educativi, video per scoprire il museo anche da casa, podcast scientifici -.

Risorse online extra:

Coursera: la piattaforma statunitense propone corsi universitari gratuiti interamente fruibili online su ogni tipo di argomento.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha riunito le risorse online messe a disposizione da associazioni culturali di tutta Italia in una pagina in aggiornamento.

La NASA ha messo online diversi tour virtuali per scoprire le attività del suo Glenn Research Center.

Il Natural History Museum of Utah ha organizzato Research Quest, conferenze online tenuti da scienziati pensate per un pubblico di studenti delle superiori ma aperte – e adatte a tutti -. Seguite le indicazioni per partecipare nelle informazioni degli eventi sulla loro pagina Facebook.

Science Web Festival: Un vero e proprio “festival scientifico online”; nella sezione video della pagina Facebook trovate tutti i contributi dei divulgatori scientifici, dalla nutrizione alla storia della domesticazione del lupo.

Lo Smithsonian, National Museum of Natural History propone tour virtuali di diverse sezioni del museo, delle aree dedicate alla ricerca scientifica e anche di esposizioni non più visitabili.

