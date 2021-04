Forensis – la scienza del crimine: entomologia forense

I cadaveri sono molto attraenti per gli insetti, al punto che questi costituiscono l’85% della fauna che vi è associata. L’entomologia forense è la scienza che studia gli insetti sulla scena del crimine, in particolare sui cadaveri delle vittime, per ottenere informazioni sulla data e sul luogo della morte.

Il primo caso risolto grazie a una rudimentale applicazione dell’entomologia forense risale alla Cina del tredicesimo secolo, mentre lo sviluppo dell’entomologia forense come la riconosciamo oggi avvenne piĂą tardi, anche grazie a uno scienziato italiano, Francesco Redi, attivo alla corte dei Medici nel diciassettesimo secolo e considerato il padre della moderna parassitologia.

Sebbene poco conosciuta, la figura dell’entomologo forense si trova spesso a studiare la deposizione delle larve sul cadavere, per datarne la morte, quando essa è sconosciuta. Non solo: l’entomologo forense può essere utile anche quando il cadavere è ormai ridotto al solo scheletro: setacciando la terra su cui viene trovato il corpo scheletrizzato possono essere rinvenuti insetti che rendono comunque possibile stimare la data di morte, tenendo conto di temperatura e umiditĂ dell’ambiente e associarle allo stato di crescita degli insetti.

Spesso inoltre, è necessario svolgere esperimenti in laboratorio per ricreare le condizioni della morte della vittima e poter così arrivare a una conclusione. Vediamo in questa puntata di Forensis – la scienza del crimine la storia e le applicazioni dell’entomologia forense.

