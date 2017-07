Eccellenza

IL PARCO DELLE BUFALE – Con grave e colpevole ritardo, si informano i lettori di un’importante iniziativa politica in difesa della scoperta fatta nel laboratorio cristiano a maggioranza cattolica del “prof.” Fabio Cardone.

Dopo aver “creduto” nel metodo Stamina, gli eletti del M5* credono che un reattore piezonucleare produca flussi di neutroni innocui poiché la divina Provvidenza ne scherma le radiazioni alfa, beta e gamma. Nel novembre scorso, hanno chiesto infatti al governo di tenerselo stretto. La richiesta è stata ignorata dalla custode che se ne pente, la riproduce integralmente ché poi interroga anche lei.

Interrogazione a risposta scritta 4-02381 presentato da GALLINELLA Filippo testo di Lunedì 4 novembre 2013, seduta n. 110

GALLINELLA, DE LORENZIS, PARENTELA, TERZONI, MANNINO, MASSIMILIANO BERNINI, SORIAL, L’ABBATE, TOFALO, BUSINAROLO, LOREFICE, BECHIS e BALDASSARRE.

— Al Ministro della difesa.

— Per sapere

– premesso che:

la possibilità di produrre energia tramite processi di fissione piezonucleare è confermata da numerosi esperimenti condotti nel nostro Paese fin dal 2005 grazie alla sperimentazione eseguita dal Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con le Forze armate e la società Ansaldo nucleare;

il progetto della macchina ad ultrasuoni, chiamata cavitatore, fu realizzato da un team di tecnici italiani molto qualificati e il primo collaudo effettuato dalla forze armate risale al 2005;

i primi esperimenti vennero eseguiti in laboratorio con risultati sorprendenti; la macchina funzionò correttamente e, dopo 50-60 minuti di ultrasuoni, i rivelatori termodinamici iniziarono a registrare segnali significativi fino allo scadere del tempo previsto; seguirono poi esperimenti con altri metalli quali l’alluminio e il torio;

nel 2006 gli esperimenti vennero eseguiti nei laboratori del CNR a Roma, per verificare la completa ripetibilità del fenomeno e la possibilità di controllare la produzione dei neutroni variando il rapporto geometrico tra punta del sonotrodo e camera di reazione, nonché la costante assenza di radiazioni alfa, beta e gamma durante l’intero processo;

l’allora Presidente del CNR, dopo aver personalmente supervisionato i risultati, peraltro già ampiamente pubblicati nel volume «Deformed Spacetime», diede vita ad un esperimento di confronto tra la produzione di neutroni con gli ultrasuoni e la produzione di uno dei reattori nucleari ad uranio in funzione presso i laboratori dell’ENEA, ottenendo, per la prima volta, una misura comparativa della produzione di neutroni con ultrasuoni rispetto ad una sorgente nota di neutroni per uso industriale;

nel 2007 l’Ansaldo Nucleare, di concerto con il dipartimento di progettazione molecolare del CNR responsabile dei brevetti, chiese ed ottenne l’esecuzione di ulteriori esperimenti presso i laboratori del Centro tecnico logistico interforze — nucleare batteriologico chimico delle forze armate con l’uso di un rivelatore elettronico di neutroni fornito dall’ARPA; queste misure permisero di evidenziare in modo inequivocabile l’emissione ad impulsi dei neutroni;

a quanto si apprende, la società Ansaldo nucleare sta conducendo ulteriori ricerche volte a «trasformare» l’innovazione in materia;

in considerazione della titolarità sia dei brevetti, in capo al CNR, che della macchina, di proprietà del Ministero della difesa, sarebbe opportuno che il processo di produzione di energia tramite fissione piezonucleare rimanesse di proprietà dello Stato italiano,

quali aggiornamenti possa fornire in merito ai progressi della sperimentazione e allo stato dell’arte dei lavori condotti da Ansaldo nucleare, e se non ritenga, in considerazione dell’importanza dell’innovazione e delle sue applicazioni, che il processo e la realizzazione di eventuali prototipi debbano continuare ad essere di proprietà dello Stato italiano, in quanto eccellenza scientifica della ricerca nazionale. (4-02381)