Sindone: consigli per gli acquisti

IL PARCO DELLE BUFALE – Dal 19 aprile al 24 giugno sono attesi a Torino milioni di fedeli che compreranno souvenir per miliardi di euro, un’occasione di ripresa economica pari all’Expo. Per coglierla, la LunaFilm ha prodotto e distribuito nelle parrocchie ed edicole locali un documentario in cui il prof. Carpinteri, del Politecnico di Torino, narra i propri studi sulla Sindone a Padre Durando, direttore di Nova TV e della società di produzione dei Cappuccini. L’entusiasmo del religioso per “l’evidenza scientifica” presentata dal docente di ingegneria contrasta con l’indifferenza degli scienziati e della Chiesa stessa.

Purtroppo a Milano la custode non ha trovato la videocassetta, ma spera che i lettori riescano a procurarsela. Fornisce all’uopo informazioni, omesse dall’allettante locandina, che li indurranno certamente alla spesa.

Come forse già sanno, “l’evidenza scientifica” è racchiusa nel Full Research Paper del luglio 2012 spesso riciclato dal prof. Carpinteri. Abstract: a Gerusalemme, il 3 aprile 33 d.C. un terremoto (1) di 8-9 gradi Richter durato 15 minuti ha causato nella pietra del sepolcro reazioni piezonucleari i cui fasci di neutroni hanno spaventato due centurioni e modificato il tasso di carbonio-14 nel sudario, modifica poi dimostrata con esperimenti svolti a Torre Pellice, amena località piemontese dove terremoti simili sono frequenti, da una soprano occasionalmente rapita dagli alieni.

Come forse non sanno ancora, la Regione Piemonte ha finanziato il film con 6 mila euro e il regista altri non è che il celebre Sante Altizio, autore della sit-com “Occhi al cielo. Citofonare parrocchia” che trionfa tuttora su You Tube. Quanto a Padre Durando, vanta sia una competenza cinematografica, quale consulente del film “Dio è mamma“, che sindonologica quale collaboratore del fumetto La Sindone spiegata ai bambini.

Agli adulti invece, in particolare se comprano La Passione e la Ragione, la spiega un libro che

Offre un punto di partenza per spiegare molti misteri, comprese la “fusione nucleare fredda” e la biologia della cosiddetta “pompa sodio-potassio”

Raccoglie gli articoli sul mistero piezonucleare, compresa l’età della Sindone, che il prof. Carpinteri aveva pubblicato su Meccanica quando ne era direttore e in forme quasi simili altrove. Oltre a raccomandarne l’acquisto e la rilettura, la custode deve fare una rettifica. Il nuovo direttore di Meccanica ha smentito l’accusa di aver partecipato alla loro ritrattazione. Erano spariti pochi giorni fa perché, d’accordo con l’editore Springer e l’Associazione italiana di meccanica teorica e applicata, proprietaria della rivista, da direttore il prof. Carpinteri aveva deciso l’anno scorso di privarsi di ben undici pubblicazioni peer-reviewed uscite nei primi sei mesi del 2014 onde rispettare “l’integrità scientifica” dopo che i suoi “conflitti d’interesse” avevano “compromesso il processo editoriale”.

Un libro fa a meno della peer-review, ma in questo caso non era necessaria: i curatori sono i massimi esperti in materia: il prof. Carpinteri e i suoi co-autori più assidui.

(1) Nota seria

La coordinazione delle Ong per l’emergenza AGIRE ha bisogno di aiuto per il Nepal. Per chi vuole donare 1 euro da cellulare o 2 da telefono fisso, il numero è 45591. A nome di Action Aid, una delle Ong, la custode ringrazia Oggi Scienza di ospitarne l’appello.

