GDF11, una proteina che fa bene al cuore

TRIESTE CITTÀ DELLA SCIENZA – La navigazione per gli istituti di ricerca presenti a Trieste prosegue. Ritorniamo al Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste (ICGEB) dove il gruppo di ricerca in Cardiologia Molecolare guidato dal professor Francesco Loffredo studia i meccanismi molecolari alla base di patologie cardiache legate all’invecchiamento. Luca Camparini, studente di dottorato in questo laboratorio ci racconta la sua attività di ricerca.

Nome: Luca Camparini

Età: 27

Nato a: Reggio Emilia

Lavoro a: Trieste presso il laboratorio in Molecular Cardiology guidato dal professor Francesco Loffredo

Istituto: Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie (ICGEB)

Formazione: Laurea in Biotecnologie Farmaceutiche

Cosa amo di più del mio lavoro: cercare di capire quello che non si sa ancora. Per esempio il meccanismo della proteina GDF11 è come un enigma che la natura ci ha lasciato e che vorrei comprendere.

@VeronicaRuberti

