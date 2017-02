IL PARCO DELLE BUFALE – Per un effetto quantistico imprevisto, il giorno stesso in cui la custode del Parco citava con link ai comunicati aziendali alcuni dei miracoli attribuiti alle scatolette made in Brisighella, le fonti sono scomparse dal sito Freebioenergy insieme alle foto degli esperimenti svolti all’ospedale universitario di Sassari. La custode si scusa di aver disturbato per niente la direttrice sanitaria dell’ospedale.

I lettori saranno lieti di apprendere che un sunto della fisica aziendale si trova da Natural Frequencies, un’altra ditta del signor Vantangoli che, tra medagliette, braccialetti, adesivi e altri accessori da 40 euro, vende la scatoletta Quantum Mini, la più economica di tutte, a 888 euro.

Sembra conveniente. Sulla pagina FaceBook di Freebioenergy, la Quantum Domus è in offerta speciale a 50 euro/mese per un numero di mesi e anni imprecisati. Viene invece precisato che i kiwi quantizzati sono certificati da Guy D’Hallewin, “direttore” dell’ISPA-CNR di Sassari. La custode si scusa di averli collocati all’ISPA di Bari che ha studiato invece se le pere Coscia ammuffivano di più in presenza o assenza della scatoletta.

Da una promozione della tecnologia Quantum a cura di Andrea”Mistero” Rampado, presidente della Kavital nonché aggredito alle spalle da alieni armati con chicchi di riso, la custode ha avuto ripetute conferme della notizia datale con insistenza da un individuo altrettanto autorevole: “Ashtar Shevran”, comandante sciachimista della flotta intergalattica (1).

Un anno fa, la SISSA si è spacciata per fu? la ditta ETLab e ha certificato che la scatoletta rivale Polopposto, a soli 440 euro, precipita a terra l’umidità delle pareti, risana l’ambiente e riduce i consumi di energia modificando la struttura dell’acqua grazie al campo magnetico prodotto da una calamita da 2 euro, disposta a mo’ di salame fra due fette di plastica.

Verificata l’assenza di esperti in umidità muraria, sanità ambientale e risparmi sulla bolletta, la custode ha interrogato l’elenco interno del telefono di fisici e neuroscienziati della SISSA per scoprire chi aveva rubato la carta intestata di fu? la ditta ETLab, falsificato la firma del suo titolare e garantito che la scatoletta P è priva di effetti su cellule animali e vegetali, microbi e cibi lievitati.

Tutti hanno finto di cadere come Cosce mature un giorno di bora, ma l’indagine prosegue. Preso il colpevole, alla custode resterà da chiarire un Mistero. Se i dispositivi Q sono una copia dei P che sono una copia dell’Aquapol che tele-prosciuga i muri con la “fisica quantistica” da oltre trent’anni, come mai la P uccide la muffa dei muri ma non interferisce con il lievito di birra nell’impasto della brioche, mentre la Q uccide muffe e batteri, protegge animali e vegetali dai parassiti (omissis) e fa crescere i kiwi con più vitamina D e zuccheri?

Continua, forse.

(1) Oggi Scienza gli deve lo scoop sull’alleanza tra Mehran Keshe, il Messia con astronave parcheggiata a Bari, e Stefano Calamita, inventore della spirulina che cura l’AIDS in cinque giorni e la malaria in cinque ore nonché partner del Parlamento Mediterraneo con sede accanto all’astronave, presieduto dal ministro del Parlamento Crociato dei Cavalieri Templari, Sua Maestà Real Imperiale nonché (omissis) Aurelio Punzo.

