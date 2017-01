Hot: la scienza sotto le lenzuola. La chimica del sesso spiegata da Alice Pace

LIBRI – Perché siamo attratti da alcune persone e non da altre? Cosa accade nel nostro corpo quando baciamo qualcuno? Quali meccanismi si innescano nel cervello quando raggiungiamo il culmine del piacere? A spiegare la chimica del sesso ci pensa la giornalista Alice Pace che, con il libro Hot: la scienza sotto le lenzuola edito da Codice Edizioni, sfata miti e false credenze sul mondo della sessualità e analizza con rigore scientifico e in modo mai banale tutti gli aspetti di questo affascinante e, per alcuni versi, ancora misterioso lato della nostra esistenza, spesso legato a tabù.

Il libro, come racconta Pace, giornalista scientifica con una laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche e un dottorato di ricerca in Nanotecnologie, nasce da un articolo sulla sessualità e cresce di pari passo con la curiosità di cercare notizie certe sugli argomenti trattati e il desiderio di confrontarsi con scienziati e ricercatori, per ottenere informazioni sempre più specifiche. “Documentarsi, ottenere risposte attendibili sugli argomenti trattati nel libro, in alcuni casi ancora poco conosciuti dalla scienza, ha rappresentato la sfida più grande”, commenta l’autrice a un anno dalla stesura del volume e poche settimane dalla sua pubblicazione.

Hot: la scienza sotto le lenzuola si preannuncia già come un successo editoriale. Distante anni luce dagli asettici manuali di anatomia e fisiologia, e ancor più dalle rigide definizioni enciclopediche, il volume conduce il lettore in un vero e proprio viaggio di scoperta: dai primi sintomi dell’attrazione a quello che accade nel nostro corpo durante un rapporto sessuale, passando attraverso il petting e l’eccitazione. In ogni tappa sono spiegati tutti gli aspetti più curiosi, bizzarri e singolari del tema, non lasciando nulla di inesplorato e sfatando le bufale che spesso circolano sul tema. Pace spiega come in questi processi siano coinvolti meccanismi specifici legati alla medicina, al funzionamento delle cellule, alla chimica, alla fisica, alla scienza dei materiali e persino all’archeologia.

Succede che Hot: la scienza sotto le lenzuola susciti la curiosità di molti e da lettura privata si trasformi in tema di discussioni di gruppo, come dichiarato di recente in una recensione da parte di un lettore, su un noto portale di vendita. “Alcuni argomenti trattati nel libro sono stati una rivelazione anche per me e mi hanno indotta a fare caso ad aspetti che prima non avevo mai considerato”, racconta con soddisfazione Pace che, come ogni autore, ha a cuore uno dei capitoli principali e più appassionanti del proprio libro. “Senza dubbio, una delle parti che ho scritto con più entusiasmo è stata quella che riguarda il bacio. Si tratta dell’innesco, del punto in cui tutto ha fisicamente inizio e prevede una serie di componenti che ci indicano subito se rivedremo ancora la persona che stiamo baciando o meno. Ma non è tutto: il bacio scatena una sequenza di effetti fisiologici di cui risente tutto il corpo e dei quali, una volta provati, non potremo più fare a meno”, spiega la giornalista. Ma a colpire il lettore non è solo questo. Il dettaglio dei fenomeni esplorati e gli argomenti approfonditi – che spaziano dal bacio dato a occhi chiusi o aperti, al fulcro del piacere e dell’erezione femminile, fino alle barriere hi-tech e alle previsioni sul profilattico del futuro composto di materiali come il grafene e l’idrogel – fanno di questo libro un manuale d’istruzioni rigorosamente scientifico, simpatico e accattivante da consigliare a tutti, per dissolvere ogni dubbio in materia e affrontare con consapevolezza e soddisfazione la propria sessualità.

