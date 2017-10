Nobel per la Letteratura 2017 a Kazuo Ishiguro

ATTUALITÀ – Il prestigioso riconoscimento quest’anno è andato allo scrittore Kazuo Ishiguro, che “in racconti dalla grande forza emotiva, ha portato allo scoperto l’abisso sotto al nostro illusorio senso di connessione con il mondo”.

Ishiguro, nato a Nagasaki nel 1954, è uno scrittore giapponese naturalizzato britannico; ha ricevuto quattro nomination per il prestigioso Man Booker Prize, che ha vinto nell’1989 con il romanzo Quel che resta del giorno, diventato film nel 1993 diretto da James Ivory; nel 2005 ha vinto il Premio Alex con il suo romanzo Non lasciarmi (Never Let Me Go), che nel 2010 è diventato un film diretto da Mark Romanek.

@Eleonoraseeing

