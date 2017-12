IL PARCO DELLE BUFALE – Nel secondo anniversario della rivoluzione scientifica ed energetica avviata dal reattore a fusione fredda detto e-cat, l’ufficio stampa dell’Università di Bologna (?) risponde alla lettera scritta l’8 gennaio dalla custode a due professori del Dipartimento di Fisica e Astrofisica.

PRECISAZIONE

Bologna, 14 gennaio 2013 – L’Università di Bologna e il Dipartimento di Fisica e Astronomia hanno già dichiarato che nessuna misura ufficiale è mai stata fatta e quindi nessuna certificazione è mai stata emessa. La demo del 14/01/11 è stata organizzata dalla EFA Srl e non dall’Università o dal Dipartimento di Fisica.

La sonda menzionata nel report non è di proprietà dell’Università di Bologna ma è stata scelta e gestita da un incaricato della EFA Srl.

Nel report si parla esplicitamente della necessità di fare misure in ben altre condizioni e per tempi decisamente più lunghi.

Non vi è alcun certificato sul “bollitore a fusione fredda”: nell’occasione della demo, si è visto vapore, ma ben due report illustrano che non c’e’ stata alcuna evidenza di radiazioni nucleari compatibili con gli ordini di grandezza delle potenze in gioco.

Il Prof. Focardi è professore emerito dell’Università di Bologna, non più in servizio presso l’Ateneo.