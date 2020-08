I libri per l’estate 2020

Vivono tra noi. Ritratti straordinari di insetti ordinari di Daniel Kariko, tradotto in italiano da Emiliano R. Veronesi (Il Saggiatore 2020, 176 pagine, 23 €): specie note e meno note come non le abbiamo mai viste. Per guardare agli insetti con occhi nuovi e appassionarsi all’entomologia.

Schadenfreude. La gioia per le disgrazie altrui di Tiffany Watt Smith (UTET 2019, 14 €) : si parla di disgrazie altrui, un tema che dovrebbe lasciarci tristi, o almeno un po’ contriti, eppure in moltissime pagine, leggendo diversi esempi, si sorride, o si sghignazza proprio. Perché succede? È sbagliato? Dobbiamo sentirci in colpa per questo?

Fake People: come i bot stanno cambiando la nostra vita di Viola Bachini e Maurizio Tesconi (Codice Edizioni 2020, 15 €). Ovvero, se ancorapensate che i bot siano qualcosa di legato al mondo nerd – e al massimo a qualche sofisticato sistema di marketing delle aziende più ricche – vi sbagliate di grosso.

Cannabis. Il futuro è verde canapa di Mario Catania, prefazione di Raphael Mechoulam (Diarkos Editore 2019, 16,50€): non resta che aspettare il 2021 per sapere che cosa decideranno le Nazioni Unite rispetto alla classificazione della cannabis, ma possiamo nel frattempo conoscerne tutti gli altri utilizzi – passati, futuri o aspicabili – e scoprire l’economia che mette in movimento in tutto il mondo.

L’incanto degli animali. Bellezza ed evoluzione di Christiane Nüsslein-Volhard (Il Saggiatore 2020, 16 €): un saggio insolito, che tratta un tema spesso lasciato in secondo piano, o addirittura taciuto, quasi fosse ritenuto “disdicevole” o poco serio. Eppure è proprio il fascino, l’incanto degli animali a colpirci così profondamente e a decretare preferenze che possono andare a discapito della vita delle specie stesse.

Indisponibilità e disponibilità della vita di Giovanni Fornero (UTET 2020, 35 €): si è parlato spesso di eutanasia e di fine vita negli ultimi anni, poiché sono stati moltissimi i casi in cui la volontà di alcuni cittadini di porre fine alla propria vita si è scontrata con le leggi ma anche con il parere e l’etica di molte persone. Fornero, saggista e filosofo italiano che si è largamente occupato di questi temi di bioetica, li sviscera da diversi punti di vista.

Ghiaccio. Viaggio nel continente che scompare di Marco Tedesco con Alberto Flores d’Arcais (Il Saggiatore 2019, 15 €). Le temperature nell’Artico sono aumentate e continuano a salire, a una velocità doppia rispetto al resto del Pianeta: i cacciatori devono recuperare le foche dalle reti entro poche ore dalla cattura, se non vogliono che vermi e parassiti mai visti prima in queste zone attacchino la carcassa. Com’è invece la giornata di uno scienziato che si rechi qui per studiare i cambiamenti climatici? Tedesco ce lo racconta, minuto per minuto.

Autismo al femminile. Una guida pratica per riconoscere, comprendere e lavorare con bambine e ragazze con autismo lieve e sindrome di Asperger di Fiona Fisher Bullivant (Edra 2020, 20 €): un manuale divulgativo e ben scritto, risorsa preziosa non solo per terapeuti ed educatori che si trovino ad affrontare il complesso mondo dell’autismo, ma anche per le famiglie e le dirette interessate, ragazze e donne nello spettro (o che sospettano di farne parte) di tutte le età.

Le grandi epidemie, come difendersi. Tutto quello che dovreste sapere sui microbi di Barbara Gallavotti (Donzelli Editore 2019, 14 €). Non è facile nemmeno fare le domande giuste, se non si conoscono i meccanismi alla base della nascita e della diffusione di virus e batteri. Ma Gallavotti sa chiarire anche gli aspetti più complessi per non addetti ai lavori, come le differenze fra i vari ceppi influenzali a seconda dello molecole che li compongono, in maniera estremamente semplice e incisiva.

Per bambini e ragazzi

Félicette di Elisabetta Curzel, illustrazioni di Anna Resmini (Topipittori 2020, 20 €): senza sceglierlo, Félicette si ritrova su un razzo spedita a gran velocità nello spazio. È il 1963, e Félicette è una gatta. Una dei tanti animali lanciati in orbita per sperimentare gli effetti della vita spaziale sugli essere viventi. Come andrà la sua avventura?

Fatti assodati sulle uova di Lena Sjöberg (Camelozampa 2020, 15,90 €): il titolo non lascia spazio a fraintendimenti, in queste pagine si parla di uova, ma galline e uccelli non sono gli unici protagonisti. Piccoli lettori e lettrici, pagina dopo pagina, scoprono che chi depone le uova non è necessariamente pennuto: insetti e aracnidi, serpenti e lucertole, rane e tartarughe, coccodrilli e pesci, persino i dinosauri ed eccezionalmente anche due mammiferi.

Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore di Massimo Vacchetta Claudia Fachinetti (Edizioni Piemme, 16,50 €): una storia di ricci, di educazione ambientale, di sensibilità per l’ambiente tutto che ci circonda, ma anche di rabbia per l’impronta umana, sempre più pesante sulla fauna selvatica che ha la sfortuna di vivere dove viviamo anche noi. E di speranza, che viene da persone sensibili e competenti che questa fauna e questo ambiente li studiano, li curano e li tutelano.

Giganti per davvero. Il gigantismo nel mondo animale di Telmo Pievani e Agnese Sonato, illustrazioni di Alice Coppini (Editoriale Scienza 2020, 14,90€ ): i Lillipuziani erano frutto dell’immaginazione di Jonathan Swift, ma i giganti e i nani che si possono incontrare per davvero nella natura – e in queste pagine – sono frutto dell’evoluzione.

Sulle tracce del DNA di Claudia Flandoli (Editoriale Scienza 2020, 16,90 €): Intelligente e ironico, spassoso e istruttivo, questo libro ha una doppia anima. Da una parte è un fumetto da leggere tutto d’un fiato, dall’altra un piccolo compendio di biologia con tanto di indice analitico finale.

Plasticus maritimus. Una specie invasiva di Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins, illustrato da Bernardo Carvalho (Topipittori 2020, 16 €). Avete tra le mani un fotoreportage di una biologa marina, una poesia scientifica, un taccuino di un’attivista, un carnet de voyage, una guida per esplorazioni e un manuale sulla nuova specie invasiva: Plasticus maritimus, il nome inventato per indicare rifiuti di plastica e microplastica presenti negli oceani e nelle zone costiere.

